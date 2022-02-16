Таку думку висловив заявив народний депутат від "Слуги Народу" Віталій Безгін.

Як повідомив Безгін, "Європейська солідарність" надіслала своїм місцевим організаціям офіційний лист із вимогою блокувати у місцевих радах будь-які ініціативи від "Слуги Народу" щодо розвитку та посилення територіальної оборони.

Це відверто антидержавна позиція людей, яких турбує виключно власний піар,

– наголосив народний депутат.

За словами Безгіна, партія "Слуга Народу" ініціювала позачергові засідання обласних рад з метою виділення фінансування на розвиток та посилення тероборони, створення штабів для координації діяльності фракцій партії у місцевих радах, налагодження зв'язку з керівниками зон та районів тероборони, забезпечення роботи колцентрів партії, роз'яснення про організацію ТрО.

У той час як голови обласних організацій "Слуги Народу" протягом тижня проводять навчання та консультації з представниками територіальної оборони, працюють уздовж кордону з Білоруссю, адмінкордону з Кримом, партія Порошенка наполягає на тому, що наші ініціативи мають блокуватися, а підтримувати треба виключно ініціативи, підписані партією Порошенка,

– заявив Безгін.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє членам добровольчих загонів територіальної оборони використовувати протитанкові ракетні комплекси.