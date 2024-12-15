Партия Шольца хочет отказаться от передачи Taurus для Украины, – СМИ

Германия может отказаться от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом могут отдельно указать в предвыборной программе Социал-демократической партии канцлера Шольца.

При этом СДПГ будет помогать Украине другим оружием и финансово. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DPA и Berliner Morgenpost.

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Германия боится стать "враждующей стороной"

"СДПГ четко привержена дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке украинцев в их борьбе против российской агрессии, которая нарушает международное право, – столько, сколько потребуется", – говорится в проекте программы партии.

В нем отмечается, что Украина должна иметь возможность вести возможные переговоры на равных условиях с Россией.

СДПГ заявила о поддержке обучения ВСУ и поставки оружия и техники с "осмотрительностью и чувством меры", но говорит, что им "не позволено самим стать враждующей стороной".

Вот почему мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не доставлять крылатую ракету Taurus из состава Бундесвера,

– говорится в тексте.

К слову, сам Шольц считает, что передача Taurus будет ошибкой.

Также, как отмечает DPA, в предвыборной программе СДПГ вообще не говорится о дискуссии вокруг вступления Украины в НАТО, миротворческих сил в случае "прекращения огня" или любых других гарантий безопасности.