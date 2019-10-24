Партия Порошенко выиграла суд против скандального телеканала Медведчука

Политическая партия "Европейская солидарность" выиграла судебное дело по иску телеканала NewsOne по защите деловой репутации.

В партии заявили, что таким образом отстояли "право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции".

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Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинских высказываниях и фактах, которые ретранслирует телеканал NewsOne, являются оценочным суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала.

Это же касается и заявлений партии о соответствии риторики СМИ "темникам Кремля" и месседжам российской пропаганды.

А началось все с того, что в октябре прошлого года компания "Новости 24", что является юридическим названием телеканала, обратилась в суд с иском против партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность ". Компания требовала опровергнуть публикацию на сайте партии по поводу назначения нового руководства телеканала NewsOne, в которой говорилось о прокремлевской позицию канала.

К слову, Окружной админсуд Киева 22 октября открыл производство относительно аннулирования лицензии NewsOne по иску Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Почему Нацсовет просит аннулировать лицензию у NewsOne?Из-за скандала, возникшего с украинским телеканалом в июле. Тогда там собирались проводить телемост с российским пропагандистским вещанием "Россия 1". Проект анонсировал известный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов (со стороны России) и Василий Голованов и Елена Кирик (со стороны Украины).



Впоследствии на NewsOne все же решили отменить телемост "Надо поговорить" с российским прокремлевским телеканалом "Россия 24". Это объяснили информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий.



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