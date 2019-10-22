Аннулирование лицензии NewsOne: Окружной админсуд Киева открыл производство

Инстанция будет рассматривать иск Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно отмены лицензии для украинского телеканала NewsOne, который связывают с олигархом-нардепом и кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об открытии соответствующего производства говорится на официальной странице Окружного административного суда Киева.

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ОАСК открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne,

– говорится в сообщении.

Дело суд будет рассматривать в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Почему Нацсовет просит аннулировать лицензию у NewsOne?

Из-за скандала, возникшего с украинским телеканалом в июле. Тогда там собирались проводить телемост с российским пропагандистским вещанием "Россия 1". Проект анонсировал известный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов (со стороны России) и Василий Голованов и Елена Кирик (со стороны Украины).



Впоследствии на NewsOne все же решили отменить телемост "Надо поговорить" с российским прокремлевским телеканалом "Россия 24". Это объяснили информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий.

Какой была реакция Украины на скандальный телемост?