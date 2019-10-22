Анулювання ліцензії NewsOne: Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження

Інстанція розглядатиме позов Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо скасування ліцензії для українського телеканалу NewsOne, який пов’язують із олігархом-нардепом і кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про відкриття відповідного провадження мовиться на офіційній сторінці Окружного адміністративного суду Києва.

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ОАСК відкрив провадження у справі щодо анулювання ліцензії NewsOne,

– мовиться у повідомленні.

Справу суд розглядатиме в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Чому Нацрада просить анулювати ліцензію у NewsOne? Через скандал, що виник із українським телеканалом у липні. Тоді там збиралися проводити телеміст із російським пропагандистським мовником "Россия 1". Проєкт анонсував відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).



Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Це пояснили інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.

Які ЗМІ в Україні контролюють олігархи/ інфографіка 24 каналу

Якою була реакція України на скандальний телеміст?