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      Анулювання ліцензії NewsOne: Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження

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      Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо позбавлення ліцензії NewsOne
      Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо позбавлення ліцензії NewsOne / фото з сайту телеканалу

      Інстанція розглядатиме позов Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо скасування ліцензії для українського телеканалу NewsOne, який пов’язують із олігархом-нардепом і кумом Путіна Віктором Медведчуком.

      Про відкриття відповідного провадження мовиться на офіційній сторінці Окружного адміністративного суду Києва.

      Читайте також: Протидія впливу Росії: Рада створила ТСК, яка займеться NewsOne, 112 Україна і ZiK

      ОАСК відкрив провадження у справі щодо анулювання ліцензії NewsOne,
      – мовиться у повідомленні.

      Справу суд розглядатиме в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

      Чому Нацрада просить анулювати ліцензію у NewsOne? Через скандал, що виник із українським телеканалом у липні. Тоді там збиралися проводити телеміст із російським пропагандистським мовником "Россия 1". Проєкт анонсував відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

      Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Це пояснили інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.

      ЗМІ контроль олігархи

      Які ЗМІ в Україні контролюють олігархи/ інфографіка 24 каналу

      Якою була реакція України на скандальний телеміст?

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Окружний адміністративний суд Києва Журналісти ЗМІ NewsOne Телеміст Newsone і Росія24 Рішення суду
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