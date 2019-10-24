Партія Порошенка виграла суд проти скандального телеканалу Медведчука

Політична партія "Європейська солідарність" виграла судову справу за позовом телеканалу NewsOne щодо захисту ділової репутації.

У партії заявили, що таким чином відстояли "право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції".

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Касаційний суд в складі Верховного суду визначив, що формулювання, які були використані в заяві фракції, про антидержавні і антиукраїнські висловлювання й факти, які ретранслює телеканал NewsOne, є оцінювальним судженнями і не містять інформації, яка завдає шкоди діловій репутації телеканалу.

Це ж стосується і заяв партії про відповідність риторики ЗМІ "темникам Кремля" і меседжам російської пропаганди.

А почалося все з того, що у жовтні минулого року компанія "Новини 24", що є юридичною назвою телеканалу, звернулась до суду з позовом проти партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Компанія вимагала спростувати публікацію на сайті партії з приводу призначення нового керівництва телеканалу NewsOne, у якій мовилося про прокремлівську позицію каналу.

До слова, Окружний адмінсуд Києва 22 жовтня відкрив провадження щодо анулювання ліцензії NewsOne за позовом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Чому Нацрада просить анулювати ліцензію у NewsOne?Через скандал, що виник із українським телеканалом у липні. Тоді там збиралися проводити телеміст із російським пропагандистським мовником "Россия 1". Проєкт анонсував відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).



Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Це пояснили інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.



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