Партийная судьба Скороход и Полякова: подробности от нардепа "Слуги народа"

Окончательное решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова из фракции "Слуга народа" пока не было озвучено ни устно, ни на информационных каналах политсилы.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Читайте также: Скандал в "Слуге народа": мужа Скороход отпустили под ночной домашний арест

Он отметил, что сегодня состоялся сбор подписей с возможностью поставить свою подпись "За", "Против", "Воздержался".

За что хотят выгнать Скороход

По словам Камельчука, более всего ее отношение ко внутренней командной работе проявилось во время работы в Комитете энергетики. В течение первых недель поведение депутата ничем не отличалось от других членов партии.



Народная депутат Анна Скороход

Зато впоследствии Скороход начала нарушать внутрифракционные договоренности. В частности, это было заметно при принятии определенных комитетских решений, отметил Камельчук.

Она голосует против, или не голосует, или не является на заседание. Дальше начинала проявлять себя еще хуже. Начинала забрасывать большое количество правок в очень важные законопроекты для того, чтобы оттянуть или сделать невозможным их рассмотрение,

– отметил депутат.

Скороход и законопроект об анбандлинге. Камельчук отметил, что правки, которые внесла депутат в законопроект, на 90% схожи с теми, которые когда-то предлагала Юлия Тимошенко. "В свое время Тимошенко пыталась завалить принятие документа, чтобы Украине не удалось подписать соглашение, чтобы мы не отвечали европейским стандартам", – пояснил он.

Важно: Останутся ли Скороход и Поляков во фракции: "слуги народа" проводят бумажный опрос

Об исключении Полякова

Камельчук сообщил, что с Антоном Поляковым сложилась двоякая ситуация. "Определяющим фактором может быть отсутствие дисциплины во время голосований. Очень часто он просто отсутствует на рабочем месте", – прокомментировал "слуга народа".

Кроме того, депутат подчеркнул, что во фракции якобы распространяются слухи, что Поляков собирал и передавал внутреннюю информацию в средства массовой информации.

Он перешел определенную моральную черту, и все поняли его истинное отношение и его истинные намерения,

– заверил Камельчук.



Антон Поляков

Что известно о причинах исключения Скороход и Полякова из фракции? Анна Скороход попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования относительно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй случай тоже был в Раде: депутат вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".



Антон Поляков подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. 15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки. На "тайном" заседании пропрезидентской фракции с участием Зеленского Антон Поляков заявил, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету. Поляков рассказывал, что его лично вызвал к себе в кабинет глава Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты.