21:22
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин планирует побег. Скандальная форма российских футболистов
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю
      Вєсті.UA
      20:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Партийная судьба Скороход и Полякова: подробности от нардепа "Слуги народа"

      38 Читати новину українською

      Окончательное решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова из фракции "Слуга народа" пока не было озвучено ни устно, ни на информационных каналах политсилы.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

      Читайте также: Скандал в "Слуге народа": мужа Скороход отпустили под ночной домашний арест

      Он отметил, что сегодня состоялся сбор подписей с возможностью поставить свою подпись "За", "Против", "Воздержался".

      За что хотят выгнать Скороход

      По словам Камельчука, более всего ее отношение ко внутренней командной работе проявилось во время работы в Комитете энергетики. В течение первых недель поведение депутата ничем не отличалось от других членов партии.

      Анна Скороход
      Народная депутат Анна Скороход

      Зато впоследствии Скороход начала нарушать внутрифракционные договоренности. В частности, это было заметно при принятии определенных комитетских решений, отметил Камельчук.

      Она голосует против, или не голосует, или не является на заседание. Дальше начинала проявлять себя еще хуже. Начинала забрасывать большое количество правок в очень важные законопроекты для того, чтобы оттянуть или сделать невозможным их рассмотрение,
      – отметил депутат.

      Скороход и законопроект об анбандлинге. Камельчук отметил, что правки, которые внесла депутат в законопроект, на 90% схожи с теми, которые когда-то предлагала Юлия Тимошенко. "В свое время Тимошенко пыталась завалить принятие документа, чтобы Украине не удалось подписать соглашение, чтобы мы не отвечали европейским стандартам", – пояснил он.

      Важно: Останутся ли Скороход и Поляков во фракции: "слуги народа" проводят бумажный опрос

      Об исключении Полякова

      Камельчук сообщил, что с Антоном Поляковым сложилась двоякая ситуация. "Определяющим фактором может быть отсутствие дисциплины во время голосований. Очень часто он просто отсутствует на рабочем месте", – прокомментировал "слуга народа".

      Кроме того, депутат подчеркнул, что во фракции якобы распространяются слухи, что Поляков собирал и передавал внутреннюю информацию в средства массовой информации.

      Он перешел определенную моральную черту, и все поняли его истинное отношение и его истинные намерения,
      – заверил Камельчук.

      Антон Поляков
      Антон Поляков 

      Что известно о причинах исключения Скороход и Полякова из фракции? Анна Скороход попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования относительно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй случай тоже был в Раде: депутат вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".

      Антон Поляков подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. 15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки. На "тайном" заседании пропрезидентской фракции с участием Зеленского Антон Поляков заявил, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету. Поляков рассказывал, что его лично вызвал к себе в кабинет глава Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты.

      Почему депрессия настолько опасна и как ее преодолеть
      сегодня
      7160
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Анна Скороход Антон Поляков Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 20:51 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 2838
      Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      сегодня , 20:30 Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      Іван Яковина 56
      Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина
      сегодня , 20:01 Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина
      Інна Жолобович 359
      Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже
      сегодня , 20:00 Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже
      Лія Бонавська 443
      Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      сегодня , 19:00 Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      Дмитро Снєгирьов 1517
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук