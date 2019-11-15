Останутся ли Скороход и Поляков во фракции: "слуги народа" проводят бумажный опрос

Проведенное накануне сигнальное голосование за исключение Анны Скороход и Антона Полякова из фракции "Слуги народа" нельзя считать официальным. Поэтому нардепов опрашивают в письменном виде.

Такую процедуру проводят, чтобы избежать обвинений и видеть объективную картинку, заявили во фракции.

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Что касается Скороход, то почти все коллеги единогласно высказались за исключение ее из фракции. Относительно господина Полякова – осталось еще 16 подписей, ему не хватает пять голосов для исключения, с ним ситуация более неопределенная,

– заявил Давид Арахамия 24 каналу.

После принятия задокументированного решения глава фракции Арахамия планирует подать письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чтобы официально исключить нардепов из фракции.

Что известно о голосовании по исключению Скороход и Полякова из фракции?

Предыдущие письма по сбору подписей Поляков выложил в своем телеграмм-канале. Это вызвало возмущение некоторых депутатов. Трое из них после этого изменили свое мнение.

Мы называем это неэтичным поведением, когда все, даже внутреннюю информацию о фракции, выкладывают в интернет,

– заявляли нардепы.

Анну Скороход и Антона Полякова обвиняют в нарушении договоренности относительно общей позиции по вопросам, по которым во фракции общая позиция.

Накануне их с помощью сигнального голосования, то есть поднятием рук, исключили из фракции "Слуги народа".

"Если результаты голосования подтвердятся и будет объявлено об их исключении, то через месяц-полтора к нам (фракции) зайдут два новых депутата", – добавил Арахамия.

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Что известно о причинах исключения Скороход из фракции?

До этого Анна Скороход попала в 2 громких скандала: так, во время голосования по законопроекту о независимой газотранспортной системе. Второй случай тоже был в Раде: депутат вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".

Скороход считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция относительно голосования в парламенте – связаны.

Давид Арахамия утверждал, что Скороход неоднократно предлагала депутатам "денежную материальную помощь".

Что известно про Антона Полякова?