18:18
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Останутся ли Скороход и Поляков во фракции: "слуги народа" проводят бумажный опрос

      9 Читати новину українською
      "Слуги народа" голосуют за исключение Скороход и Полякова из фракции / коллаж 24 канала

      Проведенное накануне сигнальное голосование за исключение Анны Скороход и Антона Полякова из фракции "Слуги народа" нельзя считать официальным. Поэтому нардепов опрашивают в письменном виде.

      Такую процедуру проводят, чтобы избежать обвинений и видеть объективную картинку, заявили во фракции.

      Читайте также: Кто такая Анна Скороход, которою исключили из фракции "Слуга народа"

      Что касается Скороход, то почти все коллеги единогласно высказались за исключение ее из фракции. Относительно господина Полякова – осталось еще 16 подписей, ему не хватает пять голосов для исключения, с ним ситуация более неопределенная,
      – заявил Давид Арахамия 24 каналу.

      После принятия задокументированного решения глава фракции Арахамия планирует подать письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чтобы официально исключить нардепов из фракции.

      Что известно о голосовании по исключению Скороход и Полякова из фракции?

      Предыдущие письма по сбору подписей Поляков выложил в своем телеграмм-канале. Это вызвало возмущение некоторых депутатов. Трое из них после этого изменили свое мнение.

      Мы называем это неэтичным поведением, когда все, даже внутреннюю информацию о фракции, выкладывают в интернет,
      – заявляли нардепы.

      Анну Скороход и Антона Полякова обвиняют в нарушении договоренности относительно общей позиции по вопросам, по которым во фракции общая позиция.

      Накануне их с помощью сигнального голосования, то есть поднятием рук, исключили из фракции "Слуги народа".

      "Если результаты голосования подтвердятся и будет объявлено об их исключении, то через месяц-полтора к нам (фракции) зайдут два новых депутата", – добавил Арахамия.

      К теме: Это случайность, – Разумков о скандале со Скороход

      Что известно о причинах исключения Скороход из фракции?

      До этого Анна Скороход попала в 2 громких скандала: так, во время голосования по законопроекту о независимой газотранспортной системе. Второй случай тоже был в Раде: депутат вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".

      Скороход считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция относительно голосования в парламенте – связаны.

      Давид Арахамия утверждал, что Скороход неоднократно предлагала депутатам "денежную материальную помощь".

      Что известно про Антона Полякова?

      • Победил на мажоритарном округе, охватывающем часть Чернигова, Репкинский и Черниговский районы. За него проголосовали 33,3% – 23 284 избирателей.
      • Подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
      • 15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки.
      • На "тайном" заседании пропрезидентской фракции с участием Зеленского Антон Поляков заявил, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету.
      • Поляков рассказывал, что его лично вызвал к себе в кабинет глава Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты.
      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      38277
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Слуга народа Антон Поляков Давид Арахамия Анна Скороход
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео
      сегодня , 18:00 Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео
      12
      Белый дом обнародовал стенограмму еще одного разговора Трампа и Зеленского
      сегодня , 17:07 Белый дом обнародовал стенограмму еще одного разговора Трампа и Зеленского
      Ірина Юрковська 248
      О квартире Януковича и наполнения госбюджета Украины, – интервью с председателем АРМА
      сегодня , 17:01 О квартире Януковича и наполнения госбюджета Украины, – интервью с председателем АРМА
      Ірина Поліщук 86
      Українці відрізняються від росіян прагненням до свободи, – Neue Zürcher Zeitung
      сегодня , 17:00 Українці відрізняються від росіян прагненням до свободи, – Neue Zürcher Zeitung
      Борис Немировський 342
      Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      сегодня , 14:31 Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      1154
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук