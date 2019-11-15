Чи залишиться Скороход та Поляков у фракції: "слуги народу" проводять паперове опитування

Проведене напередодні сигнальне голосування за виключення Анни Скороход та Антона Полякова з фракції "Слуги народу" не можна вважати офіційним. Тому нардепів опитують у письмовому вигляді.

Таку процедуру проводять, щоб уникнути звинувачень та бачити об’єктивну картинку, заявили у фракції.

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Щодо Скороход, то майже всі колеги одноголосно висловилися за виключення її з фракції. Щодо пана Полякова – залишилось ще 16 підписів, йому не вистачає п’ять голосів для виключення, з ним ситуація більш невизначена,

– заявив Давид Арахамія 24 каналу.

Після прийняття задокументованого рішення голова фракції Арахамія планує подати лист на ім’я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, щоб офіційно виключити нардепів з фракції.

Що відомо про голосування щодо виключення Скороход та Полякова з фракції?

Попередні листи щодо збору підписів Поляков виклав у своєму телеграм-каналі. Це викликало обурення деяких депутатів. Троє з них після цього змінили свою думку.

Ми називаємо це неетичною поведінкою, коли все, навіть внутрішню інформацію щодо фракції, викладають в інтернет,

– заявляли нардепи.

Анну Скороход та Антона Полякова звинувачують у порушення домовленості щодо спільної позиції щодо питань, за якими у фракції спільна позиція.

Напередодні їх за допомогою сигнального голосуванням, тобто підняттям рук, виключили з фракції "Слуги народу".

"Якщо результати голосування підтвердяться й буде оголошено про їх виключення, то через місяць-півтора до нас (фракції) зайдуть два нових депутати", – додав Арахамія.

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Що відомо про причини виключення Скороход з фракції?

До цього Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали: так під час голосування щодо законопроєкту про незалежну газотранспортну систему. Другий випадок теж був у Раді: депутатка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".

Скороход, вважає, що затримання правоохоронцями її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані.

Давид Арахамія стверджував, що Скороход неодноразово пропонувала депутатам "грошову матеріальну допомогу".

Що відомо про Антона Полякова?