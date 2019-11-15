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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Чи залишиться Скороход та Поляков у фракції: "слуги народу" проводять паперове опитування

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      "Слуги народу" голосують за виключення Скороход та Полякова з фракції / колаж 24 каналу

      Проведене напередодні сигнальне голосування за виключення Анни Скороход та Антона Полякова з фракції "Слуги народу" не можна вважати офіційним. Тому нардепів опитують у письмовому вигляді.

      Таку процедуру проводять, щоб уникнути звинувачень та бачити об’єктивну картинку, заявили у фракції.

      Читайте також: Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"

      Щодо Скороход, то майже всі колеги одноголосно висловилися за виключення її з фракції. Щодо пана Полякова – залишилось ще 16 підписів, йому не вистачає п’ять голосів для виключення, з ним ситуація більш невизначена, 
      – заявив Давид Арахамія 24 каналу.

      Після прийняття задокументованого рішення голова фракції Арахамія планує подати лист на ім’я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, щоб офіційно виключити нардепів з фракції.

      Що відомо про голосування щодо виключення Скороход та Полякова з фракції?

      Попередні листи щодо збору підписів Поляков виклав у своєму телеграм-каналі. Це викликало обурення деяких депутатів. Троє з них після цього змінили свою думку. 

      Ми називаємо це неетичною поведінкою, коли все, навіть внутрішню інформацію щодо фракції, викладають в інтернет,
      – заявляли нардепи.

      Анну Скороход та Антона Полякова звинувачують у порушення домовленості щодо спільної позиції щодо питань, за якими у фракції спільна позиція.

      Напередодні їх за допомогою сигнального голосуванням, тобто підняттям рук, виключили з фракції "Слуги народу".

      "Якщо результати голосування підтвердяться й буде оголошено про їх виключення, то через місяць-півтора до нас (фракції) зайдуть два нових депутати", –  додав Арахамія.

      До теми: Це випадковість, – Разумков про скандал зі Скороход

      Що відомо про причини виключення Скороход з фракції?

      До цього Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали: так під час голосування щодо законопроєкту про незалежну газотранспортну систему.      Другий випадок теж був у Раді: депутатка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".

      Скороход, вважає, що затримання правоохоронцями її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані.

      Давид Арахамія стверджував, що Скороход неодноразово пропонувала депутатам "грошову матеріальну допомогу".

      Що відомо про Антона Полякова?

      • Переміг на мажоритарному окрузі що охоплює частину Чернігова та Ріпкинський і Чернігівський райони. За нього проголосували 33,3% – 23 284 виборців.
      • Підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці.
      • 15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки.
      • На "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету.
      • Поляков раніше розповідав, що його особисто викликав до себе в кабінет голова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти.
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      Теги: Новини політики Верховна Рада Слуга народу Анна Скороход Давид Арахамія Антон Поляков
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