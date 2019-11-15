Чи залишиться Скороход та Поляков у фракції: "слуги народу" проводять паперове опитування
Проведене напередодні сигнальне голосування за виключення Анни Скороход та Антона Полякова з фракції "Слуги народу" не можна вважати офіційним. Тому нардепів опитують у письмовому вигляді.
Таку процедуру проводять, щоб уникнути звинувачень та бачити об’єктивну картинку, заявили у фракції.
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Щодо Скороход, то майже всі колеги одноголосно висловилися за виключення її з фракції. Щодо пана Полякова – залишилось ще 16 підписів, йому не вистачає п’ять голосів для виключення, з ним ситуація більш невизначена,
– заявив Давид Арахамія 24 каналу.
Після прийняття задокументованого рішення голова фракції Арахамія планує подати лист на ім’я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, щоб офіційно виключити нардепів з фракції.
Що відомо про голосування щодо виключення Скороход та Полякова з фракції?
Попередні листи щодо збору підписів Поляков виклав у своєму телеграм-каналі. Це викликало обурення деяких депутатів. Троє з них після цього змінили свою думку.
Ми називаємо це неетичною поведінкою, коли все, навіть внутрішню інформацію щодо фракції, викладають в інтернет,
– заявляли нардепи.
Анну Скороход та Антона Полякова звинувачують у порушення домовленості щодо спільної позиції щодо питань, за якими у фракції спільна позиція.
Напередодні їх за допомогою сигнального голосуванням, тобто підняттям рук, виключили з фракції "Слуги народу".
"Якщо результати голосування підтвердяться й буде оголошено про їх виключення, то через місяць-півтора до нас (фракції) зайдуть два нових депутати", – додав Арахамія.
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Що відомо про причини виключення Скороход з фракції?
До цього Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали: так під час голосування щодо законопроєкту про незалежну газотранспортну систему. Другий випадок теж був у Раді: депутатка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".
Скороход, вважає, що затримання правоохоронцями її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані.
Давид Арахамія стверджував, що Скороход неодноразово пропонувала депутатам "грошову матеріальну допомогу".
Що відомо про Антона Полякова?
- Переміг на мажоритарному окрузі що охоплює частину Чернігова та Ріпкинський і Чернігівський райони. За нього проголосували 33,3% – 23 284 виборців.
- Підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці.
- 15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки.
- На "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету.
- Поляков раніше розповідав, що його особисто викликав до себе в кабінет голова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти.