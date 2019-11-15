Партійна доля Скороход та Полякова: подробиці від нардепа "Слуги народу"

Остаточне рішення щодо виключення Анни Скороход та Антона Полякова з фракції "Слуга народу" поки не було озвучено ні усно, ні в інформаційних каналах політсили.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

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Він зазначив, що сьогодні відбувся збір підписів з можливостями поставити свій підпис "За", "Проти", "Утримався".

За що хочуть вигнати Скороход

За словами Камельчука, найбільше її ставлення до внутрішньої командної роботи проявилося під час роботи в Комітеті енергетики. Протягом перших тижнів поведінка депутатки нічим не відрізнялася від інших членів партії.



Народна депутатка Анна Скороход

Натомість згодом Скороход почала порушувати внутрішньофракційні домовленості. Зокрема, це було помітно під час ухвалення певних комітетських рішень, наголосив Камельчук.

Вона голосує проти, або не голосує, або не з'являється на засідання. Далі починала проявляти себе ще гірше. Починала закидувати велику кількість правок у дуже важливі законопроєкти для того, щоб відтягнути або унеможливити їхній розгляд,

– зазначив депутат.

Скороход і законопроєкт про анбандлінг. Камельчук відзначив, що правки, які внесла депутатка до законопроєкту, на 90% схожі з тими, які колись пропонувала Юлія Тимошенко. "У свій час Тимошенко намагалася завалити ухвалення документу, щоб Україні не вдалося підписати угоду, щоб ми не відповідали європейським стандартам", – пояснив він.

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Про виключення Полякова

Камельчук повідомив, що з Антоном Поляковим склалася двояка ситуація. "Визначальним фактором може бути відсутність дисципліни під час голосувань. Дуже часто він був просто відсутній на робочому місці", – прокоментував "слуга народу".

Крім того, депутат наголосив, що у фракції наче поширюються чутки, що Поляков збирав і передавав внутрішню інформацію у засоби масової інформації.

Він перейшов певну моральну межу, і всі зрозуміли його справжнє ставлення і його справжні наміри,

– запевнив Камельчук.



Антон Поляков

Що відомо про причини виключення Скороход та Полякова з фракції?Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".



Антон Поляков підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. 15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки. На "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету. Поляков раніше розповідав, що його особисто викликав до себе в кабінет голова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти.