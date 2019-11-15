Скандал у "Слузі народу": чоловіка Скороход відпустили під нічний домашній арешт

Чоловіка нардепки від "Слуги народу" Анни Скороход Олексія Алякіна відпустили під нічний домашній арешт та надягли на нього електронний браслет.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, про це сказала речниця прокуратури столиці Надія Максимець, пише "Українська правда".

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Тепер Алякін, який перебуває в міжнародному розшуку, від 21:00 до 7:00 має перебувати за місцем проживання у Київській області. Суд зобов’язав його носити електронний браслет.

Прокуратура наполягала на екстрадиційному арешті Алякіна і має намір оскаржити це рішення.

Чому спалахнув скандал із Анною Скороход?Вона напередодні втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".



Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані. Фракція "Слуги народу" 15 листопада проголосувала за виключення зі своїх лав Анни Скороход і Антона Полякова через порушення домовленостей – голосування всупереч думці фракції.

Хто такий Олексій Алякін?

Російський бізнесмен і цивільний чоловік народної депутатки від "Слуги народу" Анни Скороход. Він власник ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес", що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Алякіна пов'язують з Павлом Фуксом – російсько-українським бізнесменом, якого в Росії в жовтні 2019 року також оголосили в розшук у справі про шахрайство MosCityGroup.