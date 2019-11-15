Скандал у "Слузі народу": чоловіка Скороход відпустили під нічний домашній арешт
Чоловіка нардепки від "Слуги народу" Анни Скороход Олексія Алякіна відпустили під нічний домашній арешт та надягли на нього електронний браслет.
Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, про це сказала речниця прокуратури столиці Надія Максимець, пише "Українська правда".
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Тепер Алякін, який перебуває в міжнародному розшуку, від 21:00 до 7:00 має перебувати за місцем проживання у Київській області. Суд зобов’язав його носити електронний браслет.
Прокуратура наполягала на екстрадиційному арешті Алякіна і має намір оскаржити це рішення.
Чому спалахнув скандал із Анною Скороход?Вона напередодні втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".
Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані. Фракція "Слуги народу" 15 листопада проголосувала за виключення зі своїх лав Анни Скороход і Антона Полякова через порушення домовленостей – голосування всупереч думці фракції.
Хто такий Олексій Алякін?
Російський бізнесмен і цивільний чоловік народної депутатки від "Слуги народу" Анни Скороход. Він власник ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес", що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Алякіна пов'язують з Павлом Фуксом – російсько-українським бізнесменом, якого в Росії в жовтні 2019 року також оголосили в розшук у справі про шахрайство MosCityGroup.
- З 2014 року Олексій Алякін проживає за межами Росії. У грудні 2015 року Тверський суд Москви санкціонував арешт Алякіна.
- Його оголосили у федеральний і міжнародний розшук у справі про шахрайство і незаконне виведення 700 мільйонів рублів. 20 листопада того ж року його прізвище з'явилося в базі Інтерполу.
- В 2015 році Алякін виїхав з Росії в Україну і отримав українське громадянство. Але 30 липня 2018 року Державна міграційна служба анулювала це рішення.
- Алякін був затриманий СБУ в Київській області 9 серпня 2018 року і заарештований у рамках екстрадиційного запиту від Росії. У
- листопаді 2018 роки бізнесмен надав суду медичні документи про необхідність амбулаторного лікування, йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.
- У лютому 2019 року суд зобов'язав Державну міграційну службу надати українське громадянство Олексію Алякіну.
- 14 листопада 2019 року правоохоронці знову затримали Алякіна на підставі запиту Росії.