Скандал в "Слуге народа": мужа Скороход отпустили под ночной домашний арест

Мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина отпустили под ночной домашний арест и надели на него электронный браслет.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец, пишет "Украинская правда".

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Теперь Алякин, который находится в международном розыске, с 21: 00 до 7:00 должен находиться по месту жительства в Киевской области. Суд обязал его носить электронный браслет.

Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте Алякина и намерена обжаловать это решение.

Почему разгорелся скандал с Анной Скороход?

Она накануне попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования относительно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".



Скороход, в частности, считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция относительно голосования в парламенте – связаны. Фракция "Слуги народа" 15 ноября проголосовала за исключение из своих рядов Анны Скороход и Антона Полякова из-за нарушения договоренностей – голосования вопреки мнению фракции.

Кто такой Алексей Алякин?

Российский бизнесмен и гражданский муж народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход. Он владелец ООО "Строительный комбинат "Прогресс", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Алякина связывают с Павлом Фуксом – российско-украинским бизнесменом, которого в России в октябре 2019 года также объявили в розыск по делу о мошенничестве MosCityGroup.