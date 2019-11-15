19:51
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Скандал в "Слуге народа": мужа Скороход отпустили под ночной домашний арест

      91 Читати новину українською
      Суд отказался арестовывать мужа нардепа "Слуги народа" – наденут браслет / Фото из соцсетей

      Мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина отпустили под ночной домашний арест и надели на него электронный браслет.

      Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец, пишет "Украинская правда".

      Знайте больше: Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа": им уже подыскали замену

      Теперь Алякин, который находится в международном розыске, с 21: 00 до 7:00 должен находиться по месту жительства в Киевской области. Суд обязал его носить электронный браслет.

      Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте Алякина и намерена обжаловать это решение.

      Почему разгорелся скандал с Анной Скороход?
      Она накануне попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования относительно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".

      Скороход, в частности, считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция относительно голосования в парламенте – связаны. Фракция "Слуги народа" 15 ноября проголосовала за исключение из своих рядов Анны Скороход и Антона Полякова из-за нарушения договоренностей – голосования вопреки мнению фракции.

      Кто такой Алексей Алякин?

      Российский бизнесмен и гражданский муж народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход. Он владелец ООО "Строительный комбинат "Прогресс", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Алякина связывают с Павлом Фуксом – российско-украинским бизнесменом, которого в России в октябре 2019 года также объявили в розыск по делу о мошенничестве MosCityGroup.

      • С 2014 года Алексей Алякин проживает за пределами России. В декабре 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Алякина.
      • Его объявили в федеральный и международный розыск по делу о мошенничестве и незаконном выводе 700 миллионов рублей. 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
      • В 2015 году Алякин уехал из России в Украину и получил украинское гражданство. Но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.
      • Алякин был задержан СБУ в Киевской области 9 августа 2018 года и арестован в рамках экстрадиционного запроса от России.
      • Вноябре 2018 года бизнесмен предоставил суду медицинские документы о необходимости амбулаторного лечения, ему изменили меру пресечения на домашний арест.
      • В феврале 2019 года суд обязал Государственную миграционную службу предоставить украинское гражданство Алексею Алякину.
      • 14 ноября 2019 года правоохранители снова задержали Алякина на основании запроса России.
      Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      сегодня
      1402
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Анна Скороход Слуга народа Решение суда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      сегодня , 19:00 Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      Дмитро Снєгирьов 1212
      Рынок земли в Украине: что может испортить реформу
      сегодня , 18:30 Рынок земли в Украине: что может испортить реформу
      Сергій Фурса 51
      Взрывы в Балаклее: где еще в Украине взрывались боеприпасы
      сегодня , 18:25 Взрывы в Балаклее: где еще в Украине взрывались боеприпасы
      Анна Брикова 9508
      Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео
      сегодня , 18:00 Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео
      57
      Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже
      сегодня , 17:34 Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже
      Лія Бонавська 324
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук