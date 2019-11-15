Скандал в "Слуге народа": мужа Скороход отпустили под ночной домашний арест
Мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина отпустили под ночной домашний арест и надели на него электронный браслет.
Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец, пишет "Украинская правда".
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Теперь Алякин, который находится в международном розыске, с 21: 00 до 7:00 должен находиться по месту жительства в Киевской области. Суд обязал его носить электронный браслет.
Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте Алякина и намерена обжаловать это решение.
Почему разгорелся скандал с Анной Скороход?
Она накануне попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования относительно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".
Скороход, в частности, считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция относительно голосования в парламенте – связаны. Фракция "Слуги народа" 15 ноября проголосовала за исключение из своих рядов Анны Скороход и Антона Полякова из-за нарушения договоренностей – голосования вопреки мнению фракции.
Кто такой Алексей Алякин?
Российский бизнесмен и гражданский муж народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход. Он владелец ООО "Строительный комбинат "Прогресс", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Алякина связывают с Павлом Фуксом – российско-украинским бизнесменом, которого в России в октябре 2019 года также объявили в розыск по делу о мошенничестве MosCityGroup.
- С 2014 года Алексей Алякин проживает за пределами России. В декабре 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Алякина.
- Его объявили в федеральный и международный розыск по делу о мошенничестве и незаконном выводе 700 миллионов рублей. 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
- В 2015 году Алякин уехал из России в Украину и получил украинское гражданство. Но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.
- Алякин был задержан СБУ в Киевской области 9 августа 2018 года и арестован в рамках экстрадиционного запроса от России.
- Вноябре 2018 года бизнесмен предоставил суду медицинские документы о необходимости амбулаторного лечения, ему изменили меру пресечения на домашний арест.
- В феврале 2019 года суд обязал Государственную миграционную службу предоставить украинское гражданство Алексею Алякину.
- 14 ноября 2019 года правоохранители снова задержали Алякина на основании запроса России.