Этот комплекс расположен в 15 километрах от Бочаров Ручейка в Сочи. Партизаны продолжают работу на оккупированных территориях.

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Российская ПВО в Сочи

Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в Сочи. Предназначен для защиты от воздушных угроз и включает ракеты, зенитные орудия, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей,

– указали в "Атэш".

Отмечается, что координаты соответствующего объекта следующие: 43.534815, 39.813225

Координаты российской ПВО в Крыму, в Сочи / "Атеш"

Благодаря этой информации Вооруженные Силы имеют возможность оценивать военную мощь России, анализировать распределение ее сил и разрабатывать стратегию операций, направленных на нейтрализацию ключевых военных объектов.

Работа российской системы ПВО неподалеку от дачи Путина: смотрите видео

Отметим, что недавно "Атеш" провели разведку в Санкт-Петербурге. Партизаны нашли штаб воинской части воздушно-космических сил страны-агрессора. На этот раз движение сопротивления также поделилось координатами вражеского объекта.