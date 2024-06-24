Агенты партизанского движения нашли штаб воинской части воздушно-космических сил страны-агрессора. В "Атеш" даже обнародовали координаты расположения этого объекта.

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Что известно о находке "Атеш"

Как объяснили партизаны, они заинтересовались этим объектом достаточно давно. Воинская часть 26934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями.

По их словам, партизанам удалось изучить специфику работы подразделения и штаба. Особое внимание они сосредоточили на офицерском составе.

Нам известно каким автомобилем вы перемещаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите... Координаты: 59.706401797986864, 30.37792226968436,

– говорится в сообщении "Атеш".

Агенты партизанского движения нашли штаб ВКС России в Санкт-Петербурге / Фото "Атеш"

Напомним, ранее партизаны "Атеш" получили информацию с аэродрома "Балтимор", что в российском городе Воронеж.

Агенты сообщили координаты аэродрома и заверили, что передали Силам обороны Украины много очень ценной информации о российском военном объекте.

Там отметили, что на этом аэродроме россиян размещены истребители-бомбардировщики Су-34, с помощью которых Кремль обстреливает Украину.