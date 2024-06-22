Агенты сообщили координаты аэродрома и заверили, что передали Силам обороны Украины много очень ценной информации о российском военном объекте. Перед этим партизаны обнаружили место в Крыму, где лечится спецназ главного управления генштаба вооруженных сил России.

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Что происходит на аэродроме "Балтимор"

Недавно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47 гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме Балтимор в Воронеже,

– рассказали в "Атеш".

Там отметили, что на этом аэродроме россиян размещены истребители-бомбардировщики Су-34, с помощью которых Кремль обстреливает Украину.

"В некоторых из них россиян теперь ждут сюрпризы", – заверили партизаны.

Как выглядит аэродром "Балтимор" / Фото из телеграм-канала "Атешу"

Также они отметили, что вскоре результат работы ВСУ будет заметен.

Кадры с аэродрома "Балтимор" в Воронеже: смотрите видео

Военное партизанское движение даже написало координаты аэродрома.

Где расположен аэродром "Балтимор": смотрите на карте

Российские Су-34 на аэродроме в Воронеже: смотрите видео

Обратите внимание! Один Су-34 стоит ориентировочно 36 миллионов долларов. В апреле украинские разведчики сообщали, что Россия имеет ориентировочно более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Кстати, двое украинских чиновников анонимно рассказали иностранным журналистам, что США не позволяют ВСУ бить на более 100 километров по России и атаковать ключевые аэродромы россиян. Однако в Пентагоне эти ограничения опровергли.