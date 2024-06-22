Агенти повідомили координати аеродрому та запевнили, що передали Силам оборони України багато дуже цінної інформації про російський військовий об'єкт. Перед цим партизани виявили місце в Криму, де лікується спецназ головного управління генштабу збройних сил Росії.

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Що відбувається на аеродромі "Балтимор"

Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47 гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі,

– розповіли в "Атеш".

Там зазначили, що на цьому аеродромі росіян розміщені винищувачі-бомбардувальники Су-34, з допомогою яких Кремль обстрілює Україну.

"У деяких з них на росіян тепер чекають сюрпризи", – запевнили партизани.

Який вигляд має аеродром "Балтимор" / Фото з телеграм-каналу "Атешу"

Також вони зазначили, що незабаром результат роботи ЗСУ буде помітний.

Кадри з аеродрому "Балтимор" у Воронежі: дивіться відео

Військовий партизанський рух навіть написав координати аеродрому.

Де розташований аеродром "Балтимор": дивіться на карті

Російські Су-34 на аеродромі у Воронежі: дивіться відео

Зверніть увагу! Один Су-34 коштує орієнтовно 36 мільйонів доларів. У квітні українські розвідники повідомляли, що Росія має орієнтовно понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

До речі, двоє українських чиновників анонімно розповіли іноземним журналістам, що США не дозволяють ЗСУ бити на понад 100 кілометрів по Росії та атакувати ключові аеродроми росіян. Проте у Пентагоні ці обмеження спростували.