Агенти повідомили координати аеродрому та запевнили, що передали Силам оборони України багато дуже цінної інформації про російський військовий об'єкт. Перед цим партизани виявили місце в Криму, де лікується спецназ головного управління генштабу збройних сил Росії.
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Що відбувається на аеродромі "Балтимор"
Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47 гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі,
– розповіли в "Атеш".
Там зазначили, що на цьому аеродромі росіян розміщені винищувачі-бомбардувальники Су-34, з допомогою яких Кремль обстрілює Україну.
"У деяких з них на росіян тепер чекають сюрпризи", – запевнили партизани.
Який вигляд має аеродром "Балтимор" / Фото з телеграм-каналу "Атешу"
Також вони зазначили, що незабаром результат роботи ЗСУ буде помітний.
Кадри з аеродрому "Балтимор" у Воронежі: дивіться відео
Військовий партизанський рух навіть написав координати аеродрому.
Де розташований аеродром "Балтимор": дивіться на карті
Російські Су-34 на аеродромі у Воронежі: дивіться відео
До речі, двоє українських чиновників анонімно розповіли іноземним журналістам, що США не дозволяють ЗСУ бити на понад 100 кілометрів по Росії та атакувати ключові аеродроми росіян. Проте у Пентагоні ці обмеження спростували.