Цей комплекс розташований за 15 кілометрів від Бочарів Струмка в Сочі. Партизани продовжують роботу на окупованих територіях.

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Російська ППО у Сочі

Наш агент повідомив про виявлення системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" у Сочі. Призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей,

– вказали в "Атеш".

Зазначається, що координати відповідного об'єкту такі: 43.534815, 39.813225

Координати російської ППО в Криму, у Сочі / "Атеш"

Завдяки цій інформації Збройні Сили мають можливість оцінювати військову міць Росії, аналізувати розподіл її сил і розробляти стратегію операцій, спрямованих на нейтралізацію ключових військових об'єктів.

Робота російської системи ППО неподалік дачі Путіна: дивіться відео

Зазначимо, що нещодавно "Атеш" провели розвідку у Санкт-Петербурзі. Партизани знайшли штаб військової частини повітряно-космічних сил країни-агресорки. Цього разу рух опору також поділився координатами ворожого об'єкту.