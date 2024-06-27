Про це пишуть агенти руху "Атеш". Там підкреслили, що таких втрат особового складу зазнала 38-а окрема мотострілецька бригада Росії.

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Одна із бригад Росії втратила 95% особового складу

Агент "Атеш" з числа військовослужбовців 38-ої ОБрП Росії повідомив про те, що на Запорізькому напрямку в край страшна ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на м***ні штурми.

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр підрозділ втратив 95% особового складу,

– йдеться в повідомленні.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.

Зауважимо, що втрати ворога на фронті станом на 27 червня чималі. Так, за минулу добу ворог втратив ще 1 260 особового складу.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України 539 320 своїх військових вбитими і пораненими.