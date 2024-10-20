Об этом сообщили в телеграм-канале "Атеш". Отмечается, что диверсия была осуществлена в поселке Новоалексеевка на Херсонщине.

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Партизаны "Атеш" провели диверсию

Агент боевого крыла движения уничтожил релейный шкаф возле Новоалексеевки в Херсонской области.

По словам "Атеш", проведенная диверсия возле админграницы с Крымом нанесла ущерб логистике врага, замедлив снабжение войск оккупантов на Юге Украины. Речь идет в частности об особо важной линии поставки топлива после уничтожения нефтепорта в Феодосии.

Проведены сотни успешных операций, о которых мы сможем открыто рассказать после победы Украины,

– отметили партизаны.

Возле Новоалексеевки уничтожили релейный шкаф: смотрите видео

К слову, ранее движение "Атеш" сообщило, что утром 18 октября россияне взорвали мост в Алешках, что в Херсонской области. Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются подготовиться к потенциальному наступлению ВСУ на этом направлении.