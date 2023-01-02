Об этом сообщил официальный телеграмм-канал "Русского Добровольческого Корпуса" (РДК) – добровольческого формирования, входящего в состав Вооруженных Сил Украины.

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Как мы уже не раз говорили, быть бойцом РДК можно и не находясь в Украине. В минувшие дни наш соратник напомнил о той кровавой жатве, которая идет в Украине. Один из самых известных артобъектов Москвы, посвященный "СВО" – светящиеся буквы ZVO – был окрашен в правильный цвет,

– говорится в сообщении.

На видео видно, как российский активист подходит к артобъекту и выплескивает красную краску, символизирующую кровь.

В "Русском Добровольческом Корпусе" также призвали россиян устраивать и другие акции неповиновения путинскому режиму. "Действуйте и вы!" – советуют в РДК.

Коротко о "Русском Добровольческом Корпусе"

"Русский Добровольческий Корпус" – военное подразделение ВСУ, сформированное из этнических российских эмигрантов, живущих в Украине и других европейских странах.

РДК создан в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Подразделение входит в состав Международного легиона.