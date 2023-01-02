Про це повідомив офіційний телеграм-канал "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК) – добровольчого формування, яке входить до складу Збройних Сил України.

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Як ми вже не раз говорили, бути бійцем РДК можна і не перебуваючи в Україні. Минулими днями наш соратник нагадав про ті криваві жнива, які йдуть в Україні. Один із найвідоміших артоб'єктів Москви, присвячений "СВО" – літери Z V O, що світяться, – був пофарбований у правильний колір,

– йдеться у повідомленні.

На відео видно, як російський активіст підходить до артоб'єкта та виплескує на нього червону фарбу, що символізує кров.

У "Російському Добровольчому Корпусі" також закликали росіян влаштовувати й інші акції непокори путінському режиму. "Дійте і ви!" – радять у РДК.

Коротко про "Російський Добровольчий Корпус"

"Російський Добровольчий Корпус" – військовий підрозділ ЗСУ, який сформований з етнічних російських емігрантів, що живуть в Україні та інших європейських країнах.

РДК створено у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Підрозділ входить до складу Міжнародного легіону.