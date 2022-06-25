Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Марина Савченко. Она говорит, что партизаны в Херсоне не спят.

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По ее словам, совсем странным образом в городе "пропал" советский флаг , который развесили кафиры перед 9 мая в Парке Славы у набережной.

Там достаточно высокая мачта и чтобы туда залезть и сорвать флаг, нужно еще постараться. Поэтому партизаны каждый день нас удивляют – то взорвут авто какого-то коллаборанта, то развешивают листовки, то задерживают оккупантов.

– рассказала она.

Журналистка пояснила, что информация о гибели в подорванном авто коллаборанте Дмитрии Савлученко подтвердилась сразу. Затем выступил Стремоусов, сказавший, что снова убили его друга. А несколько месяцев назад расстреляли коллаборанта Валерия Кулишова.

"Теперь расправились с Савлученко, который "отвечал" за молодежь и спор . Он был известным коллаборантом с 2014 года, совершал российские пробежки с триколором", - сказала она.

Корреспондентка добавила, что в Херсоне кафиры активно интересуются выехавшими из города накануне жителями. Это делают для того, чтобы заселять в квартиры российских руководителей с семьями.

Насколько я знаю, главы ОСМД отказались предоставлять такую информацию относительно выехавших из города херсонцев. Поэтому кафиры сами ходят по домам и спрашивают об этом у жителей,

– говорит она.

Также в Херсоне продолжают похищение людей. Так, 26 мая кафиры похитили председателя Белозерской ОТГ Антонину Чередник.

Марина Савченко о партизанах в Херсоне:



К слову, Кирилл Буданов заверил, что Главное управление разведки Минобороны тесно сотрудничает с партизанами с оккупированных территорий.