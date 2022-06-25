Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Марина Савченко. Вона каже, що партизани в Херсоні не сплять.

До теми У Херсоні ліквідували колаборанта Савлученка: хто влаштував "парад підривів"

За її словами, зовсім дивним чином в місті "зник" радянський прапор, який розвісили окупанти перед 9 травня у Парку Слави біля набережної.

Там досить висока щогла і щоб туди залізти та зірвати прапор, треба ще постаратися. Тому партизани щодня нас дивують – то підірвуть авто якогось колаборанта, то розвішують листівки, то затримують окупантів,

– розповіла вона.

Журналістка пояснила, що інформація щодо загибелі в підірваному авто колаборанта Дмитра Савлученка підтвердилася одразу. Потім виступив Стрємоусов, який сказав, що знову вбили його друга. А кілька місяців тому розстріляли колаборанта Валерія Кулішова.

"Тепер розправилися з Савлученком, який "відповідав" за молодь і спорт. Він був відомим колаборантом з 2014 року, робив російські пробіжки з триколором", – сказала вона.

Кореспондентка додала, що в Херсоні окупанти активно цікавляться жителями, які виїхали з міста напередодні. Це роблять для того, щоб заселяти у їхні квартири російських керівників з родинами.

Наскільки я знаю, то глави ОСББ відмовилися надавати таку інформацію щодо херсонців, які виїхали з міста. Тому окупанти самі ходять по будинках і запитують про це у мешканців,

– каже вона.

Також в Херсоні продовжують викрадення людей. Так, 26 травня окупанти викрали голову Білозерської ОТГ Антоніну Чередник.

Марина Савченко про партизанів у Херсоні:



До слова, Кирило Буданов запевнив, що Головне управління розвідки Міноборони тісно співпрацює з партизанами з окупованих територій.