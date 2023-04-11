Детали сообщили сами партизаны на своей странице в телеграме. Они отметили, что "Атеш" видит все.
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Также они показали кадры, на которых видно точное месторасположение склада с бензином врага.
Агент "Атеша" докладывает, что именно сюда, в переулок Контейнерный, доставляют горючее для армии России, которое в дальнейшем доставляют на фронт. Вы думаете, что мы не видим очереди с военными бензовозами? "Атеш" видит все,
– подчеркнули партизаны.
Что ж, можно предположить, что совсем скоро в Симферополе зацветет новый "хлопок". С нетерпением ждем этого.
Где расположен бензосклад врага / Фото "Атеш"
Добавим, что вечером 19 марта в Центральной части временно оккупированного Симферополя было неспокойно. Неизвестный заложил взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте под газопровод. Известно, что никто не пострадал.
Движение "Атеш" не дает покоя оккупантам
Еще 5 апреля партизаны движения показали фото российской линии обороны во временно оккупированном Крыму. А именно места строительства фортификационных сооружений возле Новопавловки, расположенной в Красноперекопском районе.
Тогда партизаны подчеркнули, что знают о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые готовят захватчики для своей обороны, которая уже провалилась.