Партизаны узнали, кто взорвал Каховскую ГЭС: обещают расплату

Партизанское движение "Атеш" заявило. что установил, кто взорвал Каховскую ГЭС. По их информации, террористический акт совершил 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Под угрозой подтопления оказались десятки населённых пунктов Херсонской области.

Важно Уровень воды поднимается, идет эвакуация: что известно о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Партизаны обещают отомстить

Партизаны заявили, что подрыв совершили оккупанты 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из Буденновска Ставропольского края. "Атеш" сообщил, что уже разослал ориентиры своим агентам, чтобы отомстить исполнителям террористического акта.

Мы уже разослали ориентиры руководства бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое отомстим!

– заявили партизаны.

Что известно о взрывателях ГЭС

Известно, что 205-я мотострелковая бригада участвовала во многих так называемых военных операциях России. В частности, в 1995 году – участвовали в "боевых задачах" во время Первой чеченской войны. С началом войны на Востоке Украины бойцы указанной бригады также участвовали в оккупации Донбасса.

По информации "InformNapalm", в 2015 году удалось зафиксировать одного из российских захватчиков, который, вероятно, был причастен к терактам и сбитию украинской авиации на Донбассе.

"Это сержант 205-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть №74814, Будённовск, Ставропольский край) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ Сергей Полканов", – говорится в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года бойцы 205-й мотострелковой бригады участвовали в оккупации Юга. В последнее – время отвечали за "охрану Каховской ГЭС".

Каховская ГЭС не подлежит восстановлению

В Укргидроэнерго сообщили, что взорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Кроме того, они подчеркнули, что подрыв произошел именно в машинном зале.

"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", – заявили специалисты.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней. В настоящее время уровень воды стремительно снижается, поэтому в некоторых населенных пунктах Херсонщины уже объявили эвакуацию.

Вместе с тем, оккупанты цинично заявили, что потребности эвакуировать население Новой Каховки якобы "нет". Однако в сети публикуют кадры, как вода начала подходить к городу, в том числе и к "администрации" россиян.