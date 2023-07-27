Партнер госпредателя пытался попасть в пул поставщиков для ВСУ, – эксперт

Компании Владислава Якубовского, партнера арестованного депутата Пономарева, продолжают работать с Минобороны и Укрзализницей. Ранее они пытались попасть в сообщество поставщиков питания для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил блогер и политтехнолог Александр Кочетков в своем блоге. В частности, стало известно, что с началом полномасштабного вторжения Александр Пономарев ездил в Бердянск.

Смотрите также В телефоне нардепа Пономарева нашли переписку с ФСБ: о чем они переписывались

По материалам СБУ и Государственного бюро расследований подозрение в государственной измене получил депутат ОПЗЖ Александр Пономарев. С началом войны он уехал в Бердянск и наладил работу своих предприятий "Азмол" и "Агринол" для поставки горюче-смазочных материалов для военной техники России. Стоит напомнить, что уже около 10 лет тендеры Минобороны и Укрзализницы на поставку моторного масла Пономарев "дерибанил" со структурами или Медведчука или группой компаний "Трейд Коммодити" Адамовского-Якубовского ("Торум", "Фидея", "Август Пром" и другие). ,

– пишет автор блога.

По его словам, монополизация этих тендеров на двух "деливших" государственный пирог участников пополам достигалась искусственными ограничениями конкуренции.

При прошедшей власти специальные допуски на работу по УЗ получили только "Агринол" Пономарева и "Торум" Адамовского-Якубовского. Похожая схема работала у Минобороны. В 2018 году соответствующее дело расследовалось СБУ. Должностные лица Минобороны в сговоре с представителями разведывательных органов России с 2016 года закупали для нужд ВСУ моторную смазку для танковых двигателей ненадлежащего качества. Герой Украины, танкист Евгений Пальченко, рассказал, что его танк перегревался из-за смазки "Азмол" и поэтому постоянно останавливался,

– отмечает автор блога.

Кочетков отмечает, что Медведчук скрывается, Пономарев под следствием, а структуры Адамовского-Якубовского, несмотря на ряд уголовных производств, работают.

Компании группы присутствуют в тендерах Укрзализницы и Минобороны и даже планируют выход на рынок авиационного топлива, которое сейчас пользуется спросом только среди боевой авиации. Также компании из группы "Трейд Коммодити" снабжали продуктами питания ВСУ. Это скандал с закупками яиц по 17 гривен за штуку. Но Минобороны провело тендеры через Prozzoro, на которых сэкономили 6 миллиардов гривен. Одна из компаний группы – "Трейд Гранит Инвест" – пыталась судебными исками сорвать тендеры,

– продолжает автор блога.

Сделать это не удалось из-за принципиальной позиции Антикоррады при Минобороны. По словам волонтера Даны Яровой, против нее была организована беспрецедентная грязная информационная кампания как минимум на 100 тысяч долларов. Яровая считает, что за этим могут стоять те люди, которым принадлежит "Трейд Гранит Инвест".

По словам блогера Александра Кочеткова, все вышеперечисленные люди начали активно выигрывать тендеры при "Юре Енакиевском" и Александре Януковиче, сбежавшем в Россию сыне экспрезидента.

В 2008 – 2009 году Якубовский работал заместителем директора "Мезон-К". Эта компания фигурировала в скандале с "распилом" денег на продукты для армии – она покупала продукты по цене, вдвое выше рыночной и не подтверждавшей расходы.

В 2016 году депутат Татьяна Черновол утверждала, что Владислав Якубовский находится в розыске по этим делам и что он является важной частью ОПГ (Организованной преступной группы – 24 Канал) Юрия Иванющенко. Уверен, что группа компаний "Трейд Коммодити" нанесла Украине не меньший вред, чем Пономарев, но имеет более хитрого руководителя, которому до сих пор удается избегать ответственности,

– резюмирует Александр Кочетков.

Напомним, что 24 июля нардепа от пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева разоблачили в госизмене. Служба безопасности вручила ему подозрение.