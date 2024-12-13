Глава государства подчеркнул, что украинским партнерам стоит переживать, как гарантировать стабильность миру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Россия во время атаки пыталась перегрузить ПВО

Зеленский отметил, что 13 декабря была одна из самых больших российских атак против энергетики Украины: 94 ракеты разных типов, и крылатые, и баллистические, из которых 81 сбили, а также почти 200 ударных дронов.

"В общем, мы видим, что россияне пытались перегрузить нашу ПВО, как они и всегда это делают в таких массированных ударах. И также они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей. Удар произошел как раз под похолодание. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей", – заявил президент Украины.

В настоящее время энергетики и ремонтные бригады восстанавливают энергосистему.

Зеленский провел Технологическую ставку

13 декабря президент Зеленский провел первое заседание Технологической ставки, способствующей инновациям в Силах обороны.

На встрече обсудили вопросы усиления ПВО, чтобы защитить Украину от ракет и "Шахедов".

Требуем еще больших возможностей сбивать весь этот мусор,

– сказал Зеленский.

На Ставке присутствовали представители армии, Сил безопасности и разведки, производители оружия, ученые.

"Следующую встречу в таком формате мы ожидаем уже конкретных решений. Будем привлекать и других представителей оборонно-промышленного комплекса. Обязательно нужно еще привлечь людей, которые уже давно помогают армии стать более технологичной, из волонтерского сообщества… Чем больше технологичности, тем больше сохраненных жизней", – добавил глава государства.

Президент беседовал с европейскими партнерами

Президент Зеленский пообщался с главой Финляндии.

Есть новый пакет поддержки, оборонный пакет. Финляндия готовит еще один пакет. Также мы договорились с Президентом Стуббом, что Финляндия будет работать с нашими запросами на дополнительные системы противовоздушной обороны,

– сообщил Зеленский.

Также он разговаривал с главой правительства Латвии.

Сейчас готовится саммит Объединенных экспедиционных сил – формат сотрудничества в Северной Европе, где "ощутимо британское лидерство".

В то же время, Украина ведет подготовку к встречам в Брюсселе на следующей неделе с европейскими лидерами.

Также Зеленский упомянул в своем обращении об оборонном пакете от США на 500 миллионов долларов, где будут артиллерия и ракеты ПВО, в частности, для HIMARS.

"Каждый раз, когда есть новые российские удары по нашей стране, мы нуждаемся – и это объективная потребность – шагов, демонстрирующих Путину: его террор не должен сработать. Он применяет ракеты вместо того, чтобы искать, как прекратить войну. Именно война и устрашение – это то, что держит российский "трон" под этим лицом. Но партнерам следует переживать не о том, как обеспечить стабильность. таких лиц в Москве, а о том, как гарантировать стабильность себе и миру - стабильность и безопасность, которые возможны только в мире", – подытожил Зеленский.