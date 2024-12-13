Глава держави наголосив, що українським партнерам варто переживати, як гарантувати стабільність світові. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Росія під час атаки намагалася перевантажити ППО

Зеленський зауважив, що 13 грудня була одна з найбільших російських атак проти енергетики України: 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні, з яких 81 збили, а також майже 200 ударних дронів.

"Загалом ми бачимо, що росіяни намагалися перенавантажити нашу ППО, як вони й завжди це роблять у таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під похолодання. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей", – заявив президент України.

Наразі енергетики та ремонтні бригади відновлюють енергосистему.

Зеленський провів Технологічну ставку

13 грудня президент Зеленський провів перше засідання Технологічної ставки, яка сприятиме інноваціям у Силах оборони.

На зустрічі обговорили питання підсилення ППО, щоб захистити Україну від ракет та "Шахедів".

Потребуємо ще більших можливостей збивати все це терористичне сміття,

– сказав Зеленський.

На Ставці були присутні представники армії, Сил безпеки й розвідки, виробники зброї, науковці.

"На наступну зустріч у такому форматі ми очікуємо вже конкретних рішень. Будемо залучати й інших представників оборонно-промислового комплексу. Обов'язково треба ще залучити людей, які вже давно допомагають армії стати більш технологічною, із волонтерської спільноти… Що більше технологічності, то більше збережених життів", – додав очільник держави.

Президент мав розмову із європейськими партнерами

Президент Зеленський поспілкувався з очільником Фінляндії.

Є новий пакет підтримки, оборонний пакет. Фінляндія готує і ще один пакет. Також ми домовилися з Президентом Стуббом, що Фінляндія працюватиме з нашими запитами на додаткові системи протиповітряної оборони,

– повідомив Зеленський.

Також він мав розмову із главою уряду Латвії.

Наразі готується саміт Об'єднаних експедиційних сил – формату співпраці у Північній Європі, де "відчутне британське лідерство".

Водночас Україна веде підготовку до зустрічей у Брюсселі наступного тижня із європейськими лідерами.

Також Зеленський згадав у своєму зверненні про оборонний пакет від США на 500 мільйонів доларів, де буде артилерія та ракети ППО, зокрема, для HIMARS.

"Щоразу, коли є нові російські удари по нашій країні, ми потребуємо – і це об'єктивна потреба – кроків, що демонструють Путіну: його терор не повинен спрацювати. Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. Саме війна й залякування – це те, що тримає російський "трон" під цією особою. Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі та світові – стабільність і безпеку, які можливі лише в мирі", – підсумував Зеленський.