Заметим, ранее в список попал и сам Роман Абрамович. Санкции Британии против него предусматривают, что все его активы в этой стране будут заморожены.
Подробности здесь Роман Абрамович и еще 6 российских олигархов попали под санкции Британии
Двух партнеров Абрамовича внесли в список санкций Великобритании
Как сообщило британское казначейство, власти страны заморозили их активы суммарной стоимостью до 10 миллиардов фунтов стерлингов (13 миллиардов долларов).
Кроме того, Давиду Давидовичу запретили въезд в Великобританию.
Заметьте – Путин был счастлив, когда ввели санкции против Абрамовича и других олигархов – Денисенко объяснил почему: смотрите видео