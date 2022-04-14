Заметим, ранее в список попал и сам Роман Абрамович. Санкции Британии против него предусматривают, что все его активы в этой стране будут заморожены.

Подробности здесь Роман Абрамович и еще 6 российских олигархов попали под санкции Британии

Двух партнеров Абрамовича внесли в список санкций Великобритании

Как сообщило британское казначейство, власти страны заморозили их активы суммарной стоимостью до 10 миллиардов фунтов стерлингов (13 миллиардов долларов).

Кроме того, Давиду Давидовичу запретили въезд в Великобританию.