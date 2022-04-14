Зауважимо, раніше до списку потрапив і сам Роман Абрамович. Санкції Британії проти нього передбачають, що всі його активи в цій країні будуть заморожені.

Деталі тут Роман Абрамович та ще 6 російських олігархів потрапили під санкції Британії

Двох партнерів Абрамовича внесли до списку санкцій Британії

Як повідомило британське казначейство, влада країни заморозила їх активи сумарною вартістю до 10 мільярдів фунтів стерлінгів (13 мільярдів доларів).

Крім того, Давиду Давидовичу заборонили в'їзд до Великої Британії.

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