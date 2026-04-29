"Просили не атаковать энергетику России": что на такой запрос партнеров ответил Зеленский

Украинские атаки по энергетической инфраструктуре страны-агрессора наносят ей существенный ущерб. При этом война на Ближнем Востоке обострила ситуацию в энергетическом секторе, последствия чего уже почувствовал весь мир. Поэтому международные партнеры призвали Украину не бить по российской инфраструктуре, чтобы стабилизировать положение с энергоресурсами.

О таком президент Украины рассказал в интервью для Newsmax, опубликованном 29 апреля.

Как Зеленский отреагировал на просьбу союзников?

По словам главы государства, поступали сигналы от партнеров с предложениями воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре в России.

Я ответил, что нет – мы будем реагировать,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также добавил, что если говорить об энергетическом перемирии, то такого варианта Украине никто не предлагал. При этом Киев остается открытым к нему. При этом, если Россия будет продолжать атаки, мы будем отвечать любым способом.

Кстати, президент также отмечал, что Россия пока не имеет преимущества на поле боя. Между тем украинские войска находятся в лучшей позиции, чем за последние 9 – 10 месяцев.

Обратите внимание! Не менее важны, собственно, и удары по вражеским НПЗ. По данным Службы внешней разведки, экспортные потери России в результате украинских ударов выросли: порт Приморск – минус 13% нагрузки, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%.

Что известно об атаках на российском НПЗ?

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает потребности российской армии и является важным элементом экспорта нефти, в течение месяца по меньшей мере трижды подвергался атакам беспилотников. В результате ударов там возникали пожары – это влекло за собой значительное задымление, выброс нефти в водоемы и даже "нефтяные дожди".

Предприятие, модернизировано в 2013 году, имеет мощность переработки до 12 миллионов тонн нефти в год и играет заметную роль в энергетическом секторе России.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп для 24 Канала отметил, что Туапсинский НПЗ является одним из ключевых объектов на юге России. По его словам, точный масштаб ущерба пока неизвестен, однако они могут быть значительными не только в материальном измерении, но и в медийном и репутационном.

Также сообщается, что 29 мая дроны Сил обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию вблизи российской Перми. После атаки возник пожар, над городом образовался густой дым, а "нефтяной дождь" прошел и в Перми вслед за Туапсе.