Об этом глава государства проинформировал во время интервью для Newsmax, опубликованом 29 апреля.

Как Зеленский оценил силы Украины и России на нынешнем этапе войны?

По словам президента, на поле боя украинские войска сейчас находятся в лучшем положении за последние 9–10 месяцев. В то же время он подчеркнул, что в любом случае лучшим вариантом будет завершение войны.

Владимир Зеленский также отметил, что нынешнее смещение внимания США на ситуацию на Ближнем Востоке ослабило давление на Россию и может затянуть войну. По его словам, Москва не пойдет на мир без усиления американского влияния.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает получать военную помощь от США, однако дипломатическое и санкционное давление, по его мнению, ослабло. Он выразил обеспокоенность тем, что это позволяет России продолжать войну.

Президент также отметил, что санкции, в частности в энергетическом секторе, имеют критически важное значение, и выразил надежду на их усиление. В то же время он подчеркнул, что Украина остается открытой для дипломатических решений и даже для энергетического перемирия, если на него согласится Россия.

