Об этом сообщили в Exilenova+.

Какие последствия атаки на Пермь?

Пожар возле Перми возник в результате дроновой атаки на нефтеперекачивающую станцию со склада АО "Транснефть". Россияне публикуют кадры, на которых видно густой черный дым в районе объекта. Однако он настолько затянул небо, что фото кажутся ночными.

К тому же там выпал "нефтяной дождь". Похожий уже видели после многочисленных атак на объекты Туапсинского НПЗ.

Загрязнение после успешной атаки на Пермь / Фото Exilenova+

По данным Службы безопасности Украины, нефтеперекачивающая станция под Пермью распределяла сырье в четырех направлениях, в том числе и на местный НПЗ. В результате удара, предварительно, горели почти все резервуары для хранения нефти.

По словам военного обозревателя из Израиля Давида Шарпа, совершенствование оружия Украины и ряд проблем России, в частности потери ПВО и дефицит боеприпасов, позволяют Силам обороны наносить такие удары, как по НПЗ в Туапсе.

Недавние атаки на важные объекты России

Военно-морские силы ВСУ поразили подсанкционный танкер MARQUISE в Черном море. Его россияне использовали для незаконной перевозки нефтепродуктов. Ударили по нему двумя МБЭК-камикадзе.

Громко ночью 29 апреля было также в российском Орске. Там после атаки БпЛА возникло сильное задымление в районе нефтеперерабатывающего завода.