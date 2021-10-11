По словам россиянина, на платной дороге они с девушкой сели в автобус. Водитель заявил, что по дороге ему нужно заехать в Ставрополь и предложил поработать на ферме. Пара отказалась, но уже на следующее утро поняла, что водитель их обманул.
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"Когда я понял, что это въезд в Дагестан, подбежал к водителю, сказал, чтобы останавливал автобус, иначе буду бить окна. Мы разговорились, он заявил, что нас продали на кирпичный завод", – рассказал Пелеханов.
Русских продали в рабство
В Дербенте пару россиян и других пассажиров автобуса выставили "на продажу". Пелеханова и Лифатову встретили двое неизвестных. Они выясняли, на что годятся "рабы".
Один из них – местный предприниматель Ямудин Ахмедов сказал, что ему в теплице нужны работники. Он вытащил 50 тысяч и сразу "купил" пару. После их затолкали в машину и отвезли в Новую Маку.
Потом наш "хозяин" сказал, что мы должны отработать эти 50 тысяч и только тогда будем свободны,
– отметил Пелеханов.
Потерпевшие рассказали, что со следующего утра началось трудовое рабство. Ежедневно их будили в 4 часа, заставляли весь день работать в сельских теплицах, а на ночь закрывали в непригодных для жизни помещениях.
Только через месяц мужчине удалось найти люк под горой мусора, поэтому пленные сбежали. Они писали заявление в полицию Дагестана, однако это не дало никаких результатов. Россияне вернулись в Москву и планируют восстановить справедливость.
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