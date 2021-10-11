За словами росіянина, на платній дорозі вони з дівчиною сіли в автобус. Водій заявив, що по дорозі йому потрібно заїхати в Ставрополь та запропонував попрацювати на фермі. Пара відмовилася, але вже наступного ранку зрозуміла, що керманич їх обманув.

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"Коли я зрозумів, що це в'їзд в Дагестан, підбіг до водія, сказав, щоб зупиняв автобус, інакше битиму вікна. Ми розговорилися, він заявив, що нас продали на цегляний завод", – розповів Пелеханов.

Росіян продали в рабство

У Дербенті пару росіян та інших пасажирів автобуса виставили "на продаж". Пелеханова й Ліфатову зустріли двоє невідомих. Вони з'ясовували, на що годяться "раби".

Один із них – місцевий підприємець Ямудін Ахмедов сказав, що йому в теплиці потрібні працівники. Він витягнув 50 тисяч та одразу "купив" пару. Опісля їх заштовхали в машину та відвезли в Нову Маку.

Потім наш "господар" сказав, що ми повинні відпрацювати ці 50 тисяч і лише тоді будемо вільні,

– зазначив Пелеханов.

Потерпілі розповіли, що з наступного ранку почалося трудове рабство. Щодня їх будили о 4 годині, змушували весь день працювати в сільських теплицях, а на ніч закривали у непридатних для життя приміщеннях.

Лише за місяць чоловіку вдалося знайти люк під горою сміття, тож полонені втекли. Вони писали заяву в поліцію Дагестана, однак це не дало жодних результатів. Росіяни повернулися в Москву та планують відновити справедливість.

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