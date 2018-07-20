Пару из Нидерландов оштрафовали за незаконное пересечение границы с Украиной

Молодая пара из Нидерландов отдыхала в польской части Прикарпатья, где пересекла границу с Украиной ради нескольких фото.

Об этом сообщило издание RMF24.

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Отмечается, что супружеская пара каталась на велосипедах, а затем оставила их и пошла пешком на украинскую территорию ради снимков. Сотрудники польской пограничной службы сразу выявили нарушения границы через систему мониторинга и отправились за путешественниками, однако им пришлось ждать еще полчаса, пока любопытные голландцы не вернулись из своего похода.

Позже нарушители признались, что видели ограждения и предупредительные знаки, но, по их словам, "соблазн сфотографироваться в Украине оказался сильнее". За нарушение правил им пришлось заплатить штраф в размере 115 евро.