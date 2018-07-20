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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Пару з Нідерландів оштрафували за незаконний перетин кордону з Україною

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За порушення правил подружжя сплатило 115 євро штрафу
За порушення правил подружжя сплатило 115 євро штрафу / rmf24.pl

Молода пара з Нідерландів відпочивала у польській частині Прикарпаття, де перетнула кордон з Україною заради кількох фото.

Про це повідомило видання RMF24.

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Зазначається, що подружжя каталося на велосипедах, а потім залишили їх і пішли пішки на українську територію заради знімків. Співробітники польської прикордонної служби відразу виявили порушення кордону через систему моніторингу і вирушили за мандрівниками, проте їм довелося чекати ще півгодини, поки цікаві нідерландці не повернулися зі свого походу.

Пізніше порушники зізналися, що бачили огорожі та попереджувальні знаки, але, за їхніми словами, "спокуса сфотографуватися на Україні виявилася сильнішою". За порушення правил їм довелося заплатити штраф у розмірі 115 євро.

Теги: Новини України Новини Польщі Штрафи
Джерело: 24 Канал
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