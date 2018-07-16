У сирійця, що намагався перевезти 170 пачок сигарет через український кордон, забрали вантажівку

На кордоні з Румунією співробітники прикордонної служби затримали громадянина Сирії, який намагався провезти 170 пачок сигарет у сховку кабіни вантажівки.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що на виїзді з України, у пункті пропуску "Порубне", в ході перевірки вантажівки Volvo FH12 з румунськими номерними знаками, прикордонники виявили сховок з 170 пачками сигарет, які намагався перевезти через кордон громадянин Сирії.



Як сховок чоловік використав конструктивну особливість кузова

Враховуючи, що товар знаходився у конструктивній порожнині кабіни авто, транспортний засіб, вартістю 400 тисяч гривень було вилучено працівниками фіскальної служби,

– йдеться у повідомленні.



Прикордонники вилучили 170 пачок сигарет

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні, під час патрулювання на ділянці відділу Новогрузьке, офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону знайшов пакет з приладом, що імітує сліди лося. У прикордонній службі припустили, що винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону і таким чином ввести в оману правоохоронців.