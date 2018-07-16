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00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У сирійця, що намагався перевезти 170 пачок сигарет через український кордон, забрали вантажівку

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Хотів перевезти сигарети й позбувся вантажівки
Хотів перевезти сигарети й позбувся вантажівки / dpsu.gov.ua

На кордоні з Румунією співробітники прикордонної служби затримали громадянина Сирії, який намагався провезти 170 пачок сигарет у сховку кабіни вантажівки.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що на виїзді з України, у пункті пропуску "Порубне", в ході перевірки вантажівки Volvo FH12 з румунськими номерними знаками, прикордонники виявили сховок з 170 пачками сигарет, які намагався перевезти через кордон громадянин Сирії.

цигарки, контрабанда, прикордонники
Як сховок чоловік використав конструктивну особливість кузова

Враховуючи, що товар знаходився у конструктивній порожнині кабіни авто, транспортний засіб, вартістю 400 тисяч гривень було вилучено працівниками фіскальної служби,
– йдеться у повідомленні.

цигарки, контрабанда, кордон
Прикордонники вилучили 170 пачок сигарет

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні, під час патрулювання на ділянці відділу Новогрузьке, офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону знайшов пакет з приладом, що імітує сліди лося. У прикордонній службі припустили, що винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону і таким чином ввести в оману правоохоронців.

Теги: Новини України Державна митна служба контрабанда
Джерело: 24 Канал
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