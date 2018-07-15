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На українсько-польському кордоні контрабандисти хотіли прикинутись лосем, щоб потрапити у країну

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Ділки хотіли перетнути кордон прикинувшись лосем
Ділки хотіли перетнути кордон прикинувшись лосем / dpsu.gov.ua

Під час патрулювання на ділянці відділу Новогрузьке офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону поблизу українсько-польського кордону знайшов пакет з приладом, що імітує сліди лося. У прикордонній службі припустили, що винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону і таким чином ввести в оману правоохоронців.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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Поліетиленовий пакет з приладом був добре замаскований в траві.

Днища, паливні баки, колеса і стелі транспортних засобів правопорушники повністю упаковують сигаретами. Іноді зустрічаються більш креативні контрабандисти, які ховають товар у вугіллі, в рулонах паперу, в пиломатеріалах, в салі, глині, серед іграшок і навіть тварин. Через "зеленку" намагаються переправити тютюнові вироби квадрокоптерами, човнами або вбрід водою,
– йдеться у повідомленні.

Зараз прилад вилучено в установленому порядку. Тривають заходи щодо встановлення власника імітатора слідів тварини.

Дивіться відео: Рогаті контрабандисти


 

Теги: Новини України Новини Польщі Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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