На украино-польской границе контрабандисты хотели притвориться лосем, чтобы попасть в страну

Во время патрулирования на участке отдела Новогрузское офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда вблизи украино-польской границы нашел пакет с прибором, имитирующим следы лося. В пограничной службе предположили, что изобретательный делец намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Полиэтиленовый пакет с прибором был хорошо замаскирован в траве.

Днища, топливные баки, колеса и потолки транспортных средств правонарушители полностью упаковывают сигаретами. Иногда встречаются более креативные контрабандисты, которые прячут товар в угле, в рулонах бумаги, в пиломатериалах, в сале, глине, среди игрушек и даже животных. За "зеленку" пытаются переправить табачные изделия квадрокоптерами, лодками или вброд водой,

– говорится в сообщении.

Сейчас прибор изъят в установленном порядке. Продолжаются мероприятия по установлению владельца имитатора следов животного.

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