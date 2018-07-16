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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

У сирийца, который пытался перевезти 170 пачек сигарет через украинскую границу,забрали грузовик

66 Читати новину українською
Хотів перевезти цигарки і позбувся вантажівки
Хотів перевезти цигарки і позбувся вантажівки / dpsu.gov.ua

На границе с Румынией сотрудники пограничной службы задержали гражданина Сирии, который пытался провезти 170 пачек сигарет в тайнике кабины грузовика.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что на выезде из Украины, в пункте пропуска "Порубное", в ходе проверки грузовика Volvo FH12 с румынскими номерными знаками, пограничники обнаружили тайник с 170 пачками сигарет, которые пытался перевезти через границу гражданин Сирии.

цигарки, контрабанда, прикордонники

Как тайник мужчина использовал конструктивную особенность кузова

Учитывая, что товар находился в конструктивной полости кабины авто, транспортное средство, стоимостью 400 тысяч гривен были изъяты работниками фискальной службы,
– говорится в сообщении.

цигарки, контрабанда, кордон

Пограничники изъяли 170 пачек сигарет

Напомним, на украинско-польской границе, во время патрулирования на участке отдела Новогрузское, офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда нашел пакет с прибором, имитирующим следы лося. В пограничной службе предположили, что изобретательный делец намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей.

Теги: Новости Украины контрабанда Государственная таможенная служба
Источник: 24 Канал
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