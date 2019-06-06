Парубий: На момент роспуска Рады в коалицию входили 227 депутатов

Роспуск украинского парламента является незаконным, поскольку в день, когда президент Зеленский озвучил такое решение, еще существовала коалиция.

Так, по состоянию на 21 мая в парламентскую коалицию входили 227 народных депутатов. Соответствующий список с фамилиями нардепов спикер парламента Андрей Парубий уже передал в Конституционный суд, пишет "Общественное".

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По его словам, в 2014 году в коалицию входили 302 парламентария. Однако с того времени из нее выходили как фракции, так и отдельные народные депутаты, но не все из народных избранников подавали заявления о выходе из коалиции. Именно поэтому формально они до сих пор являются членами большинства.

Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии есть в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали,

– подчеркнул Парубий.

Заметим, что коалиция должна насчитывать как минимум 226 депутатов.

Отметим, что 20 мая во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил о намерении распустить Верховную Раду. Уже на следующий день глава государства подписал соответствующий указ, назначив досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Часть нардепов считает решение Зеленского о роспуске Рады неконституционным. Несмотря на это, избирательный процесс в Украине начался с 24 мая, остановить его уже не может ни один суд.



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