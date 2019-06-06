Парубій: На момент розпуску Ради до коаліції входили 227 депутатів

Розпуск українського парламенту є незаконним, оскільки в день, коли президент Зеленський озвучив таке рішення, ще існувала коаліція.

Так, станом на 21 травня до парламентської коаліції входили 227 народних депутатів. Відповідний список із прізвищами нардепів спікер парламенту Андрій Парубій вже передав до Конституційного суду, пише "Громадське".

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За його словами, у 2014 році до коаліції входили 302 парламентарів. Проте з того часу з неї виходили як фракції, так і окремі народні депутати, але не всі з народних обранців подавали заяви про вихід з коаліції. Саме тому формально вони досі є членами більшості.

Ви дуже здивується, коли побачите, які прізвища є в цьому списку, але це факт. Заяви про вихід вони не написали,

– наголосив Парубій.

Зауважимо, що коаліція має нараховувати як мінімум 226 депутатів.

Зазначимо, що 20 травня під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський заявив про намір розпустити Верховну Раду. Вже наступного дня глава держави підписав відповідний указ, призначивши дострокові парламентські вибори на 21 липня.

Частина нардепів вважає рішення Зеленського про розпуск Ради неконституційним. Попри це виборчий процес в Україні розпочався з 24 травня, зупинити його вже не може жоден суд.



Що відомо про дострокові парламентські вибори-2019: інфографіка