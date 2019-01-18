Парубий подписал закон о переходе общин к другим приходам

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организаций". Документ определяет процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

Об этом глава Верховной Рады объявил в пятницу, 18 января, на заседании парламента.

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Перед подписанием закона в зале Верховной Рады возник спор вокруг четырех проектов постановлений, которые внесли депутаты от фракции “Оппозиционный блок”. Таким способом оппоблоковцы предлагали отменить законопроект. Однако соответствующие документы голосовали лишь 33, 26, 27 и 24 нардепа из 226 минимально необходимых.

Одобрены изменения в закон определяют, что религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

Отныне документ может подписать президент Украины Петр Порошенко.

К слову, за законопроект свои голоса отдали 229 народных депутатов. Среди тех, кто голосовал "против" – Андрей Шипко из партии "Видродження", пятеро внефракционных нардепов – Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Сергей Левочкин, а также 29 народных избранников из "Опоблока".