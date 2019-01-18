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      Парубий подписал закон о переходе общин к другим приходам

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      Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о переходе общин к ПЦУ
      Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о переходе общин к ПЦУ / Пресс-служба Верховной Рады

      Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организаций". Документ определяет процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

      Об этом глава Верховной Рады объявил в пятницу, 18 января, на заседании парламента.

      Читайте также: В Украине создали онлайн-карту переходов УПЦ Московского патриархата под юрисдикцию ПЦУ

      Перед подписанием закона в зале Верховной Рады возник спор вокруг четырех проектов постановлений, которые внесли депутаты от фракции “Оппозиционный блок”. Таким способом оппоблоковцы предлагали отменить законопроект. Однако соответствующие документы голосовали лишь 33, 26, 27 и 24 нардепа из 226 минимально необходимых.

      Одобрены изменения в закон определяют, что религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

      Отныне документ может подписать президент Украины Петр Порошенко.

      К слову, за законопроект свои голоса отдали 229 народных депутатов. Среди тех, кто голосовал "против" – Андрей Шипко из партии "Видродження", пятеро внефракционных нардепов – Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Сергей Левочкин, а также 29 народных избранников из "Опоблока".

      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Православная церковь Украины Религия Верховная Рада Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
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