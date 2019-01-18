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      Парубій підписав закон про перехід громад до інших парафій

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      Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект про перехід громад до ПЦУ
      Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект про перехід громад до ПЦУ / Прес-служба Верховної Ради

      Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект про зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". Документ визначає процедуру переходу церковних громад у Православну церкву України.

      Про це глава Верховної Ради оголосив у п'ятницю, 18 січня, на засіданні парламенту. 

      Читайте також: В Україні створили онлайн-карту переходів УПЦ Московського патріархату під юрисдикцію ПЦУ

      Перед підписанням закону у залі Верховної Ради виникла суперечка навколо чотирьох проектів постанов, які внесли депутати від фракції “Опозиційний блок”. Таким способом опоблоківці пропонували скасувати законопроект. Однак за відповідні документи голосували лише 33, 26, 27 і 24 нардепа із 226 мінімально необхідних.

      Схвалені зміни до закону визначають, що релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). 

      Відтепер документ може підписати президент України Петро Порошенко.  

      До слова, за законопроект свої голоси віддали 229 народних депутатів. Серед тих, хто голосував "проти" – Андрій Шипко із партії "Відродження", п'ятеро позафракційних нардепів – Юрій Бойко, Яків Безбах, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Сергій Льовочкін, а також 29 народних обранців з "Опоблоку".

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Верховна Рада Релігія Православна церква України Томос
      Джерело: 24 Канал
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