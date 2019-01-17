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      Процедура переходу церков до інших парафій: хто з нардепів голосував проти

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      17 січня Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій. Не обійшлося без конфліктів: представники "Опозиційного блоку" виступали проти ухвалення законопроекту.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Рада затвердила правила переходу релігійних громад до інших парафій

      До слова, "за" проголосували 229 депутатів. Серед тих, хто голосував "проти" – Андрій Шипко із партії "Відродження", п'ятеро позафракційних нардепів – Юрій Бойко, Яків Безбах, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Сергій Льовочкін, а також 29 народних обранців з "Опоблоку".


      Як голосував "Опоблок" / Дані: офіційний сайт Верховної Ради України

      Керівник фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, який тісно співпрацює з УПЦ МП, розповів, що його партія була проти ухвалення вищезгаданого законопроекту та навіть підготувала поправки до нього.

      Проте на запитання журналістів 24 каналу, чому ухвалені зміни так не влаштовують опозиціонерів, Новинський прямої відповіді не дав.

      Автори законопроекту ж зазначили, що насправді цей закон повинен запобігти рейдерству у випадках, коли священик чинить опір релігійній громаді, яка прагне перейти до іншої парафії.

      Які механізми переходу релігійних громад до інших парафій прописані в Законі?Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюють на загальних зборах релігійної громади. Якщо релігійна організація вирішує змінити підлеглість, вона повинна повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

      Нагадаємо, після того, як в Україні створили єдину помісну церкву – Православну церкву України – та отримали Томос, по всій території держави релігійні громади почали активно переходити під юрисдикцію ПЦУ. Так, на сьогодні до ПЦУ перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату. Тож наразі ПЦУ має близько 7 тисяч парафій.

      У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Верховна Рада Вадим Новинський Опозиційний блок Православна церква України УПЦ МП Законодавство Релігія
      Джерело: 24 канал
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