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      Процедура перехода церквей к другим приходам: кто из нардепов голосовал против

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      17 января Верховная Рада приняла изменения к закону "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы. Не обошлось без конфликтов: представители "Оппозиционного блока" выступали против принятия законопроекта.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Рада утвердила правила перехода религиозных общин к другим приходам

      К слову, "за" проголосовали 229 депутатов. Среди тех, кто голосовал "против" – Андрей Шипко из партии "Возрождение", пятеро внефракционных нардепов – Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Сергей Левочкин, а также 29 народных избранников из "Опоблока".


      Как голосовал "Опоблок" / Данные: официальный сайт Верховной Рады Украины

      Руководитель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, который тесно сотрудничает с УПЦ МП, рассказал, что его партия была против принятия вышеупомянутого законопроекта и даже подготовила поправки к нему.

      Однако на вопрос журналистов 24 канала, почему принятые изменения так не устраивают оппозиционеров, Новинский прямого ответа не дал.

      Авторы законопроекта же отметили, что на самом деле этот закон должен предотвратить рейдерства в случаях, когда священник сопротивляется религиозной общине, которая стремится перейти к другой парафии.

      Какие механизмы перехода религиозных общин к другим парафиям прописаны в Законе?Религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением). Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на общем собрании религиозной общины. Если религиозная организация решает изменить подчиненность, она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии.

      Напомним, после того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины – и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Так, на сегодня в ПЦУ перешли 68 приходов УПЦ Московского патриархата. Поэтому сейчас ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов.

      В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Вадим Новинский Верховная Рада Религия Законодательство УПЦ МП Православная церковь Украины Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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