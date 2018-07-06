Парубию отказали в допросе на украинском языке на суде по Ефремову
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время судебного заседания по делу обвиняемого в госизмене экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова попросил, чтобы представитель защиты задавал ему вопрос на государственном языке, а не на русском
Об этом сообщает "Эспрессо".
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Отмечается, что Председателю Верховной Рады отказались задавать вопросы на украинском языке, зато предложили услуги переводчика.
Напомним, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
Источник: 24 Канал
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