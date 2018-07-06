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Парубию отказали в допросе на украинском языке на суде по Ефремову

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий / zik.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время судебного заседания по делу обвиняемого в госизмене экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова попросил, чтобы представитель защиты задавал ему вопрос на государственном языке, а не на русском

Об этом сообщает "Эспрессо".

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Отмечается, что Председателю Верховной Рады отказались задавать вопросы на украинском языке, зато предложили услуги переводчика.

Напомним, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

Теги: Новости Украины Новости политики языковый вопрос Александр Ефремов Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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