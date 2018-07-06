Парубию отказали в допросе на украинском языке на суде по Ефремову

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время судебного заседания по делу обвиняемого в госизмене экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова попросил, чтобы представитель защиты задавал ему вопрос на государственном языке, а не на русском