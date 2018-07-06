Парубію відмовили у допиті українською на суді по Єфремову
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час судового засідання у справі звинуваченого в держзраді екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова попросив, щоб представник захисту ставив йому запитання державною мовою, а не російською
Про це повідомляє "Еспресо".
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Зазаначається, що Голові Верховної Ради відмовилися ставити запитання українською мовою, натомість запропонували послуги перекладача.
Нагадаємо, Олександра Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, у підтримці так званої "ЛНР", а також незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".
Джерело: 24 Канал
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