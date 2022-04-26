По словам главы украинской делегации в ПАСЕ и народного депутата от "Слуги народа", наше государство медлило с этим назначением 3 года. Она отметила, что кандидатура Гнатовского была поддержана 167 из 190 голосов.

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Украина доказала, что может быть представлена профессиональными юристами-международниками, обладающими признанным авторитетом. Украина все сделала для отбора судьи от Украины, поскольку это важно в контексте юридической борьбы с россией и укрепления прав человека,

– отметила Мезенцева.

Что известно о Гнатовском

До марта 2021 года Гнатовский был председателем Европейского комитета по предотвращению пыток и является доцентом кафедры международного права КНУ им. Тараса Шевченко. Как эксперт по правам человека и международному гуманитарному праву сотрудничал с Советом Европы, Европейским Союзом, ОБСЕ, ООН, Международным комитетом Красного Креста.

Гнатовский является автором научных и научно-методических публикаций по международному и европейскому праву, правам человека, международному гуманитарному праву, международному уголовному праву, теории международного права и тому подобное.



Далее Гнатовский должен принять присягу судьи на девятилетний срок.